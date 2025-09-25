Cinque rapine in poche ore nel Napoletano: arrestato 49enne incastrato dalle telecamere

L’uomo, già con precedenti, è ritenuto responsabile di almeno due colpi messi a segno tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase. Fondamentali le immagini di videosorveglianza e il ritrovamento dello scooter con targa rubata. Ora è detenuto a Poggioreale.