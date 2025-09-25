Cinque rapine in poche ore nel Napoletano: arrestato 49enne incastrato dalle telecamere

Una sequenza di rapine ha seminato il panico nel giro di poche ore nel Napoletano.
Cinque colpi, messi a segno contro altrettanti commercianti di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase, hanno fatto scattare l’immediata caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine.
I sospetti si sono concentrati su un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, fermato nella serata di ieri grazie a un’operazione congiunta di carabinieri e polizia di Torre Annunziata.
L’uomo è accusato formalmente di due delle cinque rapine, ma gli investigatori non escludono che sia l’autore anche degli altri tre colpi.
Determinante, per ricostruire i movimenti del presunto rapinatore, l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona.
Dalle immagini gli agenti sono risaliti a uno scooter con targa rubata, utilizzato per la fuga, rinvenuto poco dopo proprio a Torre Annunziata.
Un appostamento ha poi permesso di bloccare il 49enne, trovato in possesso dello stesso casco e degli abiti usati durante le rapine.
L’uomo, gravato da precedenti penali anche specifici, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.