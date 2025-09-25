Dalla rete alla strada: lite su TikTok finisce con colpi di arma da fuoco

Prima si sono scontrati a parole su TikTok, poi hanno deciso di vedersi di persona per “chiudere la questione”.

Prima si sono scontrati a parole su TikTok, poi hanno deciso di vedersi di persona per “chiudere la questione”. Ma l’incontro a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, ha preso una piega pericolosa: uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato, fortunatamente senza colpire l’altro.

I carabinieri hanno già identificato l’uomo che avrebbe premuto il grilletto e lo hanno sottoposto al guanto di paraffina. Le ricerche sono ora concentrate per rintracciare l’arma utilizzata nell’episodio.

