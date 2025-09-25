Enzo Raiola, l’erede silenzioso che porta avanti un nome leggendario

Il figlio di Angri che ha trasformato un cognome in un marchio mondiale, tra lacrime, ricordi e nuove sfide: Enzo Raiola porta avanti l’eredità di Mino

Nessuno è profeta in patria. Un vecchio detto che calza a pennello per Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, uno dei procuratori più potenti e discussi della storia del calcio. Spesso è difficile vedere riconosciuti i propri talenti e meriti lì dove si è nati.

È anche la storia di Enzo Raiola, cugino di uno dei più grandi e discussi procuratori calcistici di sempre: Mino Raiola.

Enzo ha iniziato muovendo i primi passi proprio accanto a Mino, imparando a respirare il calcio e le sue trattative da dietro le quinte. Poi, con pazienza e determinazione, ha costruito la sua strada, fino a diventare il volto di continuità della scuderia Raiola, oggi una delle più influenti al mondo.

Tra i suoi assistiti c’è Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Manchester City, recentemente incoronato per la seconda volta con il Trofeo Yashin, il riconoscimento al miglior portiere del mondo. Quel giorno, mentre Donnarumma ringraziava con orgoglio sul palco, Enzo era lì, tra il pubblico.

Un attimo lo tradì: lo sguardo rivolto al cielo e una lacrima che scendeva, inevitabile, nel ricordo di Mino. Perché il peso dell’eredità, quella lasciata dal cugino scomparso il 30 aprile 2022 a soli 55 anni, non è solo professionale, ma anche umano, profondo, familiare.

E i giocatori non hanno dimenticato. Lo stesso Donnarumma ricorda sempre: «Con Mino ho avuto un rapporto incredibile, la sua perdita è stata un colpo durissimo». Parole che raccontano un legame che andava oltre i contratti e le trattative.

La storia di Enzo Raiola prende slancio durante il Mondiale 2006, quando inizia ad affiancare stabilmente Mino. I primi campioni che incontra, Zlatan Ibrahimović e Maxwell. Da allora diventa la sua ombra: osserva, ascolta, impara. Rubava segreti e strategie, e soprattutto capiva che nel calcio, prima dei milioni e dei riflettori, vengono gli uomini. Lo dimostrano i rapporti costruiti negli anni.

Mario Balotelli, ad esempio: un giocatore che Enzo non ha mai abbandonato, nemmeno nei momenti più difficili, quando in tanti gli avevano voltato le spalle. O lo stesso Donnarumma, seguito da bambino nei campetti di periferia e cresciuto come un fratello minore, sempre con l’obiettivo di proteggerlo e indirizzarlo verso la scelta giusta. Per Enzo Raiola, infatti, l’ordine è chiaro: prima lo sportivo, poi l’uomo, infine l’aspetto economico. Una filosofia che ha permesso al suo Team di diventare punto di riferimento per molti calciatori di Serie A e non solo.

Oggi Enzo a 50anni continua a portare in alto il cognome Raiola, con discrezione e forza, tenendo saldo il filo con la propria terra d’origine: Angri, in provincia di Salerno. Un legame che non potrà mai rinnegare. Perché lì, tra gli amici e le radici, c’è sempre chi lo aspetta, orgoglioso di vedere un figlio di questa terra scrivere il suo futuro nel grande libro del calcio internazionale.