Incendio a Nocera Superiore: il sindaco D’Acunzi invita alla massima cautela

NOCERA SUPERIORE – Una situazione di emergenza sta interessando la città di Nocera Superiore: un incendio di vaste dimensioni è in corso in via Lamia, con fumo denso visibile in diverse zone del territorio comunale.

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha lanciato un appello urgente ai cittadini attraverso i canali ufficiali del Comune, invitando tutti a osservare alcune precauzioni fondamentali per la propria sicurezza: chiudere porte e finestre, spegnere condizionatori e impianti di ventilazione, evitare di sostare nelle aree interessate dal fumo e lasciare libere le strade per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e le Forze dell’Ordine sono già operative sul posto per contenere l’incendio e garantire la sicurezza dei cittadini. Il sindaco D’Acunzi ha assicurato aggiornamenti tempestivi sull’evolversi della situazione, sottolineando l’importanza della collaborazione di tutta la comunità.

Le autorità locali raccomandano di seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali e di evitare qualsiasi comportamento che possa ostacolare le operazioni di soccorso.