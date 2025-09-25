Maximall Pompeii. Lascia il cane chiuso in auto per oltre un’ora mentre fa shopping: denunciata

Un pomeriggio di shopping al centro commerciale Maximall Pompeii si è trasformato in una denuncia per una donna di 50 anni, originaria di Napoli. La proprietaria ha lasciato il suo cagnolino di piccola taglia chiuso nell’auto parcheggiata per oltre un’ora, incurante del rischio per l’animale.

Alcuni passanti, notando il cane agitato all’interno dell’abitacolo, hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con il supporto del servizio di vigilanza del centro. Per rintracciare la donna è stato utilizzato l’impianto di diffusione sonora, con ripetuti avvisi ai clienti.

Dopo circa un’ora la proprietaria è stata trovata nella galleria commerciale, intenta a fare acquisti, mentre il cane era ancora chiuso in auto. L’animale è stato subito liberato e sottoposto a verifiche sulle condizioni di salute.

La 50enne è stata denunciata per maltrattamento di animali. L’episodio ha suscitato indignazione tra i presenti e riporta l’attenzione sulla responsabilità e sul rispetto dovuto agli animali anche nelle situazioni di vita quotidiana.