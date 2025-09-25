Napoli, ventiduenne accoltellato nella notte in piazza Carlo III

Il giovane ha riportato ferite alla mano: indaga la Polizia di Stato

Un’aggressione misteriosa nella notte a Napoli. Un ragazzo di 22 anni si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini con ferite da arma da taglio alla mano, riferendo di essere stato colpito poco prima di mezzanotte in piazza Carlo III.

Secondo quanto raccontato alla Polizia di Stato, il giovane sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei a lui sconosciuti che, senza apparente motivo, lo avrebbero aggredito sferrando diversi fendenti.

Il ventiduenne è stato medicato dai sanitari e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sull’episodio, tuttavia, restano molte ombre: gli agenti del commissariato Montecalvario hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

Un caso che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza notturna in città.

