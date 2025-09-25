Nocera Inferiore, al Teatro Diana un incontro con il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel

Protagonista sarà Gabriel Zuchtriegel, direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, che dialogherà con i ragazzi offrendo loro un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’archeologia e approfondire la conoscenza di uno dei siti più importanti al mondo.

Appuntamento con la storia a Nocera Inferiore. Lunedì 29 settembre alle ore 12, il Teatro Comunale Diana ospiterà l’incontro dal titolo “Viaggio nella storia: incontro con Gabriel Zuchtriegel”, dedicato agli studenti delle scuole medie cittadine.

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco Paolo De Maio e rappresenta non solo un momento di confronto culturale, ma anche un’opportunità per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria storica e del patrimonio artistico italiano.

Attraverso il racconto di Zuchtriegel, i giovani studenti potranno intraprendere un vero e proprio “viaggio nel tempo”, scoprendo la vita quotidiana, le tradizioni e le testimonianze lasciate dagli abitanti di Pompei prima della tragica eruzione del Vesuvio.

Un appuntamento che unisce scuola, istituzioni e cultura, nel segno della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del nostro territorio.