Nocera Inferiore amplia la Zona a Traffico Limitato: più vivibilità e sicurezza nel centro urbano

Gli accessi saranno regolati da varchi elettronici con fasce orarie che, in una fase iniziale, riprenderanno quelle già in vigore nelle zone limitrofe.

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha approvato l’ampliamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel cuore della città, un passo importante verso una mobilità più sostenibile e una maggiore qualità della vita per i residenti.

Un centro urbano più vivibile

L’obiettivo del provvedimento è quello di ridurre gli effetti negativi del traffico veicolare, restituire spazi sicuri ai pedoni e incentivare la fruizione culturale, commerciale e sociale del centro.

Le nuove aree interessate

La ZTL verrà estesa a:

Via Garibaldi

Via Barbarulo

Via Origlia

Gli accessi saranno regolati da varchi elettronici con fasce orarie che, in una fase iniziale, riprenderanno quelle già in vigore nelle zone limitrofe.

Chi potrà accedere

Potranno circolare all’interno delle nuove aree ZTL:

residenti e titolari di attività

veicoli di pubblica utilità

mezzi di soccorso e forze dell’ordine

Protezione Civile

veicoli elettrici accreditati con permesso dedicato

Mobilità sostenibile e tutela ambientale

Il provvedimento, che ora attende l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inserisce nel percorso avviato dal PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).

Ridurre il traffico privato significa migliorare la qualità dell’aria, aumentare la sicurezza dei cittadini e rendere il centro urbano più attrattivo e accogliente per residenti e visitatori.