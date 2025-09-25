Sant’Antonio Abate, lavori in corso al Cimitero Comunale: migliorie per accessibilità e sicurezza

I lavori riguardano la ripavimentazione dell’area antistante il grande nicchiario, un’opera annunciata solo pochi giorni fa e già in dirittura d’arrivo.

Procedono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione al Cimitero Comunale di Sant’Antonio Abate. A darne notizia è la sindaca Ilaria Abagnale, che questa mattina si è recata sul posto insieme al vicesindaco Antonio Afeltra per monitorare da vicino l’andamento dell’intervento.

I lavori riguardano la ripavimentazione dell’area antistante il grande nicchiario, un’opera annunciata solo pochi giorni fa e già in dirittura d’arrivo. L’obiettivo è migliorare concretamente la fruibilità degli spazi, eliminando quelle criticità che negli anni hanno reso difficile – soprattutto per gli anziani – rendere omaggio ai propri cari.

La sindaca Abagnale ha inoltre annunciato che, una volta concluso l’attuale intervento, si passerà al completamento della muratura perimetrale nella zona alta, attualmente interessata dall’ampliamento del cimitero. Anche questa fase riceverà la stessa attenzione e cura, nell’ottica di garantire sicurezza e decoro all’intera struttura.

«È un lavoro dovuto e necessario – ha dichiarato Abagnale – che vedremo giungere a compimento con soddisfazione, per noi e per voi. Vi terremo aggiornati sulle prossime fasi».

Un impegno, quello dell’amministrazione comunale, che punta a dare risposte concrete alle esigenze della comunità, valorizzando e rendendo più accessibile un luogo di memoria e raccoglimento.