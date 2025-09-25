Sarno piange Giuseppe Marchese: migliaia ai funerali del giovane vittima della strada

Sarno si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Giuseppe Marchese, morto in un incidente stradale. Ieri mattina, il funerale del giovane si è svolto nel Duomo di San Michele, nella frazione Episcopio, alla presenza di migliaia di persone tra familiari, amici, conoscenti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, tutti profondamente colpiti dalla perdita di un’altra giovane vita strappata dalle cosiddette “strade killer”.

Tra lacrime e ricordi, amici e parenti hanno ricordato Giuseppe come un ragazzo solare, amato da tutti e sempre pronto ad aiutare chi lo circondava.

La comunità locale, scossa dalla tragedia, rinnova così l’appello alla sicurezza stradale, affinché altre vite non vengano spezzate in modo così improvviso e doloroso.

