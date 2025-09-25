Viaggi della truffa: soldi e gioielli portati via dagli anziani tra Napoli e Ciociaria

I carabinieri di Fiuggi hanno denunciato un uomo e una donna di origini campane per aver organizzato viaggi da Napoli alla Ciociaria con l’obiettivo di truffare anziani.

Il loro modus operandi seguiva il classico schema dei truffatori: contattavano telefonicamente gli anziani presentandosi come finti parenti in difficoltà economiche, avvocati o rappresentanti delle forze dell’ordine, chiedendo somme di denaro o gioielli per evitare presunti procedimenti penali. Approfittavano della fiducia e della vulnerabilità fisica e psicologica delle vittime.

L’arresto è stato possibile grazie alla prontezza di due coniugi ottantenni dell’alto Frusinate, che hanno annotato il numero di targa e il colore dell’auto dei truffatori, fornendo le informazioni ai carabinieri che hanno così rintracciato e bloccato i responsabili.

Le autorità ricordano di contattare immediatamente il 112 o la stazione dei carabinieri di fiducia in caso di richieste sospette di denaro, o in alternativa di avvisare parenti, amici o vicini per tutelarsi dai raggiri.