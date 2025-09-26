147 anni di fede e carità: la presentazione del libro su Suor Crocifissa (video)

A distanza di 147 anni, negli stessi locali in cui iniziò l’avventura di una delle congregazioni più presenti al mondo (circa 130 case) è stato presentato il libro Suor Crocifissa Caputo cuore della comunità Battistina di Suor Lina Pantano, Superiora generale della Congregazione.

La notte tra il 25 e 26 settembre 1878 sotto la guida del Padre spirituale nonché fondatore Alfonso Maria Fusco, canonizzato nel 2016, quattro giovani donne angresi decisero di rinchiudersi in una casa diruta alle spalle della Chiesa dell’Annunziata, dando vita al primo nucleo di quella che sarà la Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, dette comunemente Battistine.

A distanza di 147 anni, negli stessi locali in cui iniziò l’avventura di una delle congregazioni più presenti al mondo (circa 130 case) è stato presentato il libro Suor Crocifissa Caputo cuore della comunità Battistina di Suor Lina Pantano, Superiora generale della Congregazione.

Il libro ripercorre la vita della prima superiora delle Battistine, nonché cofondatrice della Congregazione assieme ad Alfonso M. Fusco, attingendo a carte d’archivio perlopiù provenienti dalle testimonianze del Processo con cui Don Fusco fu dichiarato Venerabile nel 1976 e ad altro materiale proveniente dall’Archivio generale dell’Istituto.

L’evento, organizzato dalla Pro loco e moderato dal suo Presidente, Aldo Severino, ha visto la partecipazione dell’autrice, che ha dialogato assieme all’editore Demetrio Guzzardi, alla scrittrice Maria Rossi alla presenza delle suore della Casa di Angri, della comunità religiosa, dei pronipoti di Maddalena Caputo – nome al secolo di Suor Crocifissa – e del pubblico angrese.

Il servizio è stato realizzato da JeanFranck Parlati, le interviste di Giuseppe Pio Troisi per AGRO24

QUI IL SERVIZIO SU CANALE YOUTUBE: JFP Reporter24