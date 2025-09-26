A Scafati inaugurato lo Sportello Amico Gori: un nuovo punto di riferimento per i cittadini

Scafati, 26 settembre 2025 – Il Comune di Scafati entra ufficialmente nella rete degli Sportelli Amico Gori. Questa mattina, nei locali al piano terra della sede comunale di via Pietro Melchiade n.1, è stato inaugurato il nuovo presidio dedicato alla gestione delle pratiche relative al servizio idrico integrato.

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte il sindaco Pasquale Aliberti, il presidente di Gori Sabino De Blasi e l’amministratore delegato Vittorio Cuciniello.

Lo sportello sarà operativo tre volte a settimana: il lunedì e il giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e il martedì dalle 14:00 alle 18:00. I cittadini potranno rivolgersi direttamente al personale comunale, appositamente formato da Gori, per ricevere assistenza su bollette, richieste e altre pratiche, senza la necessità di recarsi nei comuni limitrofi.

“L’apertura dello sportello Gori è pensata nell’interesse dei cittadini, che non dovranno più recarsi a Nocera per le pratiche legate al servizio idrico. Si tratta di un passo avanti importante per la nostra comunità, che semplifica la vita degli utenti e risponde alle esigenze di chi ha difficoltà a spostarsi”, ha dichiarato il sindaco Aliberti.

Il presidente De Blasi ha sottolineato come quello di Scafati sia il ventinovesimo Sportello Amico inaugurato sul territorio:

“Questo servizio nasce per offrire un supporto concreto soprattutto a chi ha meno familiarità con gli strumenti digitali. La digitalizzazione resta una priorità, ma riteniamo altrettanto fondamentale garantire un punto fisico di riferimento, rapido ed efficiente, a disposizione di tutti i cittadini”.

Accanto al nuovo sportello, resta sempre disponibile l’Area Clienti MyGori sul sito goriacqua.com e tramite app per iOS e Android, che consente di svolgere le stesse operazioni online. Attivo anche il servizio di videochiamata con operatore, prenotabile direttamente dal portale ufficiale.