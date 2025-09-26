Addio a Christian, il cantante confidenziale romantico che fece sognare l’Italia

L’artista palermitano, voce simbolo degli anni ’80 e considerato il “Julio Iglesias italiano”, si è spento a Milano a 82 anni.

Il mondo della musica italiana piange Christian, all’anagrafe Cristiano Gaetano Rossi, scomparso a 82 anni a Milano, dove era ricoverato al Policlinico a causa di un’emorragia cerebrale. A darne notizia è stata la famiglia.

Cantante dall’eleganza innata e simbolo della melodia romantica, negli anni Ottanta fu consacrato come “il Julio Iglesias italiano”, grazie a brani che scalavano le classifiche internazionali e conquistavano platee prestigiose, dal Festivalbar al Madison Square Garden di New York.

Nato a Palermo nel 1943, Christian coltivò sin da bambino due amori: il calcio e la musica. Dopo un infortunio che lo costrinse ad abbandonare la carriera sportiva, scelse di dedicarsi interamente al canto. Trasferitosi con la famiglia a Milano, vinse il concorso Voci Nuove e nel 1970 il Festivalbar giovani con Firmamento.

Negli anni ’70 si fece notare anche a teatro, nel cinema e nei fotoromanzi, ma la consacrazione arrivò nel decennio successivo: sei partecipazioni al Festival di Sanremo, con un terzo posto memorabile nel 1984 con Cara, scritta da Bruno Lauzi. Brani come Daniela (1982) e lo stesso Cara restano tra i suoi più grandi successi discografici, capaci di restare ai vertici delle classifiche per mesi.

La sua voce calda ed elegante lo portò a essere tra i primi artisti a esibirsi per Giovanni Paolo II, guadagnandosi l’appellativo di “cantante del Papa”. In quegli anni incise con autori come Mogol, Bruno Lauzi e Cristiano Malgioglio, portando la melodia italiana in tournée in Australia, Sudafrica, Stati Uniti, Grecia e nell’ex Jugoslavia.

Nel 1986 sposò la showgirl Dora Moroni, da cui ebbe un figlio, Alfredo. Dopo una separazione, i due riallacciarono i rapporti professionali negli anni Duemila, tornando insieme sul palco e incidendo nel 2017 il brano Paradiso e Inferno, dedicato alla loro storia d’amore.

Nel 2015 Christian pubblicò la raccolta The Best Of, con un tour che celebrava i suoi successi. La sua voce resterà simbolo di un’epoca fatta di romanticismo e raffinatezza, in cui la melodia italiana seppe conquistare il mondo.

Noi lo vogliamo ricordare così >>> Christian – Un’altra vita un altro amore – 1982