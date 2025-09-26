Al Castello di Lettere il debutto de “La Dispensa dei Monti Lattari”: tra storia, natura e sapori autentici

l primo appuntamento è in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, con un weekend che intreccia cultura, benessere e prodotti tipici.

Prende il via dal Castello di Lettere il viaggio de “La Dispensa dei Monti Lattari”, un calendario di eventi che, da settembre a dicembre, attraverserà diversi Comuni del territorio con iniziative dedicate a tradizioni, paesaggio ed enogastronomia. Il primo appuntamento è in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, con un weekend che intreccia cultura, benessere e prodotti tipici.

Il programma propone visite guidate, trekking, degustazioni e momenti di relax, fino ad esperienze musicali e culturali. Tra gli eventi di punta c’è “Music at Sunset”, sabato 27 settembre: un percorso immersivo che unisce la scoperta del patrimonio storico del Castello a un aperitivo al tramonto, con musica dal vivo e dj set sotto le stelle.

La giornata di domenica sarà invece dedicata al contatto con la natura: yoga e pilates all’alba, trekking tra i borghi e i sentieri che conducono al Castello, degustazioni e visite guidate, con un gran finale conviviale dedicato all’identità enogastronomica dei Monti Lattari.

«Questo progetto – ha sottolineato il sindaco di Lettere, Anna Amendola – nasce dalla collaborazione tra più Comuni, con l’obiettivo di valorizzare e attrarre visitatori attraverso un’offerta turistica più ricca e integrata. Puntiamo sul Castello come fulcro di eventi in grado di unire tradizione, esperienze autentiche e nuove opportunità di crescita per il territorio».

Il Castello di Lettere diventa così non solo palcoscenico, ma cuore pulsante di un itinerario che racconta i Monti Lattari con uno sguardo rinnovato, capace di coinvolgere generazioni diverse e generare benefici anche economici per l’intera area.