Angri, cambio di rotta: si chiude l’era Niutta, inizia ufficialmente l’era Anellucci

Il passaggio di quote sancito nello studio notarile di Sant’Antimo apre un nuovo capitolo nella storia dell’US Angri 1927: entusiasmo e progettualità al centro della visione della nuova proprietà.

L’US Angri 1927 scrive una nuova pagina della sua storia.

Nel pomeriggio di ieri, presso lo studio notarile Sorbo di Sant’Antimo, è stato formalizzato il passaggio di quote societarie che segna l’ingresso ufficiale della cordata guidata da Claudio Anellucci alla guida del club grigiorosso.

Dopo circa un mese dall’ingresso in società, il gruppo rappresentato dall’imprenditore romano ha completato l’iter che lo consacra nuovo proprietario della storica squadra. Con la firma dell’atto notarile, Raffaele Niutta ha ufficialmente concluso la sua esperienza alla presidenza, lasciando spazio a un nuovo corso che si preannuncia all’insegna di entusiasmo, programmazione e crescita.

La società, nel comunicato, ha espresso gratitudine a Niutta per il lavoro svolto negli anni al timone dell’US Angri e, contestualmente, ha rivolto un caloroso benvenuto alla nuova proprietà, augurando buon lavoro per le sfide future.

Per i colori grigiorossi si apre dunque un’era ricca di aspettative, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione sportiva e gestionale del club, mantenendo saldo il legame con la città e la tifoseria.