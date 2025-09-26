Ascea, blitz in centro di accoglienza: abusi edilizi e scarichi fognari illegali, struttura chiusa

Operazione congiunta dei Carabinieri della Stazione di Ascea e della Polizia Municipale in un centro di accoglienza per stranieri che ospitava circa 140 persone. Durante i controlli sono emerse gravi irregolarità: la realizzazione di opere prive di autorizzazioni, alcune delle quali saranno demolite, e una gestione non a norma dei reflui fognari.

Le acque di scarico venivano convogliate in una vasca collegata a un vecchio depuratore inattivo da anni, con sversamento diretto in un canale connesso al fiume. Una situazione che, secondo gli inquirenti, comportava un serio rischio di inquinamento ambientale, con potenziali danni per la salute pubblica e per l’ecosistema locale. L’impianto è stato sottoposto a sequestro.

Dai controlli è emerso inoltre che in diverse stanze il numero di occupanti superava i limiti previsti. La Procura della Repubblica è stata informata e ha disposto ulteriori accertamenti, mentre il Comune ha revocato immediatamente l’autorizzazione all’uso della struttura, decretandone la chiusura.