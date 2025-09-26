Castellammare di Stabia, ZTL domenicale sul lungomare per tutto ottobre: spazio a pedoni e famiglie

La scelta nasce dall’esperienza positiva dell’estate, che ha portato a un maggiore utilizzo degli spazi pubblici, al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano e al sostegno delle attività commerciali del centro.

Castellammare di Stabia – Ottobre all’insegna della mobilità sostenibile e della valorizzazione degli spazi pubblici: l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, ha deciso di estendere la Zona a Traffico Limitato (ZTL) sul lungomare a tutte le domeniche del mese (5, 12, 19 e 26 ottobre), dalle 10:00 alle 16:00. Contestualmente, la ZTL serale nei weekend sarà sospesa a partire dal mese di ottobre.

La scelta nasce dall’esperienza positiva dell’estate, che ha portato a un maggiore utilizzo degli spazi pubblici, al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano e al sostegno delle attività commerciali del centro. “Con questa iniziativa vogliamo offrire a famiglie, giovani e visitatori la possibilità di godere del nostro splendido lungomare senza traffico, riscoprendo il piacere della domenica mattina in uno dei luoghi più suggestivi della città – ha spiegato il sindaco Vicinanza –. La ZTL domenicale valorizza Castellammare, sostiene le attività economiche e rende più vivibile la Villa Comunale.”

ZTL sospesa negli ultimi giorni di settembre: in occasione del concerto di Andrea Sannino venerdì 26 settembre e del dj set di Gigi Soriani sabato 27 settembre, la ZTL sul lungomare non sarà attiva. Entrambi gli eventi, gratuiti, si terranno in Piazza Amendola, nell’ambito del cartellone della Città Metropolitana di Napoli.