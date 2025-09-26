Concorso OSS, Aliberti contro De Luca: “Chi stava facendo porcherie? Faccia i nomi”

La decisione di rinviare le prove a data da destinarsi è stata motivata ufficialmente con “sopraggiunte criticità tecniche e organizzative”, ma ha aperto un acceso dibattito.

Si accende lo scontro politico in Campania dopo la sospensione del concorso per Operatori Socio Sanitari (OSS) organizzato dalle Asl di Napoli e Salerno. La decisione di rinviare le prove a data da destinarsi è stata motivata ufficialmente con “sopraggiunte criticità tecniche e organizzative”, ma ha aperto un acceso dibattito.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è espresso con toni duri, denunciando che durante la procedura concorsuale sarebbero state commesse delle “porcherie”. Parole che hanno scatenato la reazione del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che attraverso un video diffuso sui social ha chiesto chiarezza: “Chi stava facendo porcherie, Presidente? Faccia i nomi e i cognomi di chi ha venduto i posti”.

Aliberti, in maniera diretta e polemica, ha invitato De Luca ad assumersi la responsabilità delle affermazioni fatte, sottolineando allo stesso tempo le gravi difficoltà in cui versa la sanità campana, tra carenze strutturali, ritardi organizzativi e una gestione che lascia spazio a dubbi e contestazioni.

Resta ora da capire se De Luca chiarirà chi fossero i presunti responsabili delle “porcherie” denunciate, o se il caso rimarrà sospeso nel silenzio e nell’incertezza, alimentando nuove polemiche.