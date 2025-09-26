Controlli del Nas nelle aree turistiche di Campania: 175 ispezioni, 23 chiusure e 8 quintali di alimenti sequestrati

Particolare attenzione è stata rivolta allo street food: un food truck è stato sospeso “ad horas” perché privo di allacci per l’acqua potabile e lo scarico dei reflui.

Estate di controlli serrati per il Nas di Salerno, impegnato nell’operazione nazionale “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Nelle province di Salerno, Avellino e Benevento i militari hanno intensificato le verifiche in stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-sanitarie e attività di ristorazione.

In totale sono state ispezionate 175 attività, di cui 64 risultate irregolari. In 23 casi è scattata la chiusura immediata, mentre altre 33 attività hanno ricevuto diffide per violazioni igienico-sanitarie. Particolare attenzione è stata rivolta allo street food: un food truck è stato sospeso “ad horas” perché privo di allacci per l’acqua potabile e lo scarico dei reflui.

Il settore della ristorazione ha registrato i dati più preoccupanti: sequestrati circa 800 chili di alimenti non conformi e disposta la chiusura di nove ristoranti, tre supermercati, quattro panifici, due depositi alimentari, due kebab, una pescheria e un bar, tutti per gravi carenze igienico-sanitarie. Bloccato anche l’utilizzo di tre piscine sprovviste delle procedure per la prevenzione della legionellosi o dell’Haccp.

In collaborazione con i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è stata inoltre sospesa un’attività di ristorazione del Salernitano dove sono stati trovati lavoratori “in nero”.