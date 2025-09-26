Diplomifici in Campania, il Tar di Salerno conferma la revoca dello status a quattro scuole paritarie

Nel caso di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, i giudici hanno escluso qualsiasi possibilità di sospensione, ritenendo inadeguati i ricorsi.

Il Tribunale amministrativo di Salerno ha respinto i ricorsi presentati da quattro scuole paritarie in Campania — tre in provincia di Salerno e una ad Avellino — confermando la revoca del riconoscimento. Il provvedimento rientra nell’inchiesta sui cosiddetti “diplomifici”, volta a contrastare il fenomeno dei “diplomi facili”.

Le scuole coinvolte sono a Nocera Inferiore, Pagani, Sant’Egidio del Monte Albino e Montoro (Avellino). Già lo scorso agosto l’Ufficio scolastico regionale della Campania aveva disposto la revoca dello status di paritarie, ora giudicata legittima dal Tar.

Secondo le ordinanze, l’interesse pubblico a garantire un’istruzione di qualità prevale sulle esigenze dei singoli istituti. Nel caso di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, i giudici hanno escluso qualsiasi possibilità di sospensione, ritenendo inadeguati i ricorsi. A Nocera Inferiore le ispezioni hanno evidenziato carenze strutturali e organizzative, mentre a Montoro sono emersi gravi indici di irregolarità: oltre il 91% di assenze, il mancato rispetto del monte ore e una didattica giudicata compromessa.