Incendio a Nocera Superiore: primi dati sulla qualità dell’aria

NOCERA SUPERIORE – Momenti di apprensione nella tarda serata di martedì 24 settembre, quando intorno alle 23:30 un violento incendio è divampato all’interno di un deposito vernici di un impianto per la produzione di imballaggi metallici in via Lamia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, affiancati dai tecnici dell’ARPAC – Dipartimento di Salerno – e dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi, per la gestione dell’emergenza e le operazioni di monitoraggio ambientale.

I controlli dell’ARPAC

Già nelle ore successive all’incendio, ARPA Campania ha predisposto due dispositivi di rilevamento nei pressi del sito, con l’obiettivo di misurare la presenza di diossine, furani, PCB diossina-simili e polveri sottili (PM10).

Parallelamente, sono stati analizzati i dati provenienti dalle centraline fisse più vicine – situate a Nocera Inferiore e a Cava de’ Tirreni – che, fino alle ore 13:00 del 25 settembre, hanno evidenziato valori entro i limiti di legge per tutti gli inquinanti monitorati (PM10, PM2.5, benzene, toluene, xilene e ossidi di azoto). Un temporaneo aumento delle polveri sottili è stato registrato a Cava de’ Tirreni durante le fasi più critiche dell’incendio, ma senza superamenti dei valori consentiti.

In attesa degli esiti definitivi

I risultati completi delle analisi ambientali sono ancora in corso e verranno pubblicati sul sito ufficiale di ARPA Campania (www.arpacampania.it).

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha rassicurato la cittadinanza sulla tempestività degli interventi e sulla costante attenzione da parte degli enti preposti: «Restiamo in stretto contatto con ARPAC e con i Vigili del Fuoco per garantire sicurezza e trasparenza. Ogni aggiornamento sarà comunicato ai cittadini».