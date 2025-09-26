Nocera Inferiore, Cammarano (M5S): “L’Umberto I diventi DEA di II livello”

Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che ha depositato in Consiglio una mozione per chiedere alla Giunta il riconoscimento dell’Umberto I come DEA di II livello.

«Il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore è il principale punto di riferimento sanitario per l’Agro nocerino-sarnese, ma oggi soffre gravi criticità: carenza cronica di personale, pronto soccorso sovraffollato e disservizi nella rete ospedaliera. Una condizione che compromette l’accesso alle cure, soprattutto nelle emergenze».

Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che ha depositato in Consiglio una mozione per chiedere alla Giunta il riconoscimento dell’Umberto I come DEA di II livello.

Cammarano sollecita l’attivazione di un tavolo istituzionale con Asl, enti locali e sindacati, insieme a investimenti mirati non solo alla riqualificazione strutturale, ma anche al potenziamento del personale e delle dotazioni tecnologiche.

«L’Agro nocerino-sarnese – aggiunge – merita una struttura in grado di gestire patologie complesse, urgenze maggiori e percorsi specialistici ad alta intensità di cura. È indispensabile che la Regione garantisca un riequilibrio territoriale dei servizi e includa questo territorio tra le priorità per gli investimenti strategici».