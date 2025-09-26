Nocera Superiore, nuove bande sonore per la sicurezza stradale

Le bande sonore, applicate direttamente sulla pavimentazione, generano vibrazioni e rumori percepibili all’interno dell’abitacolo, inducendo i conducenti a prestare maggiore attenzione e a rallentare.

Prosegue il piano del Comune di Nocera Superiore per ridurre il rischio di incidenti e rendere più sicura la viabilità urbana ed extraurbana. Nei giorni scorsi sono state installate nuove bande sonore in alcuni tratti sensibili del territorio: su via Nazionale (ex statale 18) all’altezza del bivio Camerelle, su via della Libertà e su via Indipendenza.

Le bande sonore, applicate direttamente sulla pavimentazione, generano vibrazioni e rumori percepibili all’interno dell’abitacolo, inducendo i conducenti a prestare maggiore attenzione e a rallentare.

«Si tratta di un intervento estremamente efficace – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – per prevenire e ridurre il rischio di incidenti su tratti a scorrimento veloce. La sicurezza stradale è una priorità per la nostra amministrazione, soprattutto dove velocità e distrazione possono mettere in pericolo pedoni, ciclisti e automobilisti».

Quello delle bande sonore è solo uno degli interventi già avviati dall’amministrazione comunale: nelle ultime settimane sono stati completati la posa di dissuasori di velocità nei pressi di scuole, chiese ed edifici pubblici, l’installazione di rallentatori su strade secondarie che si immettono su arterie trafficate e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio.

«Con queste misure – ha concluso D’Acunzi – continuiamo a dare risposte concrete per una città più sicura e attenta ai cittadini».