Pompei, furto in garage: arrestato 31enne, in fuga il complice

Nella serata di ieri a Pompei la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto in abitazione.

Gli agenti del Commissariato di Pompei, allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti in via Lepanto dopo la segnalazione di un colpo messo a segno in un box privato. La vittima ha raccontato di aver sorpreso due uomini mentre cercavano di portare via il suo scooter e una bicicletta.

Poco dopo, i poliziotti hanno rinvenuto i due mezzi abbandonati sulla carreggiata e, nelle vicinanze, hanno raccolto la testimonianza di alcuni cittadini che avevano tentato invano di bloccare i ladri, come riporta “LoStrillone“.

Le ricerche hanno permesso di rintracciare uno dei responsabili, identificato per un 31enne di Pompei, subito tratto in arresto. Il complice è invece riuscito a fuggire. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.