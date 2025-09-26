Salerno. Contro il tumore e l’endometriosi: Agnese diventa mamma

Il sogno di diventare genitori si è finalmente realizzato per Agnese Fina, 31 anni, e Fusco Saverio, 40 anni, entrambi di Furore, dopo anni di tentativi e difficoltà mediche.

Furore – Il sogno di diventare genitori si è finalmente realizzato per Agnese Fina, 31 anni, e Fusco Saverio, 40 anni, entrambi di Furore, dopo anni di tentativi e difficoltà mediche. Agnese, che si era rivolta al dottor Raffaele Petta, era stata diagnosticata con una grave forma di endometriosi e ridotta riserva ovarica.

Indirizzata al Centro di Fecondazione Assistita di Napoli, diretto dal professor Brian Dale, dove il dottor Petta è Direttore del Servizio di Ostetricia, Agnese ha affrontato un percorso complesso di diagnosi e cura. Tra gli esami propedeutici alla fecondazione assistita, un’isteroscopia con biopsia ha rivelato una forma iniziale di tumore dell’utero, una condizione che avrebbe normalmente richiesto l’asportazione dell’organo e la perdita della possibilità riproduttiva, come riporta “SalernoToday“.

Grazie a un innovativo programma di Fertility Sparing, condotto dalla dottoressa Virginia Foreste nel gruppo del professor Attilio Di Spiezio, Agnese ha potuto affrontare la terapia con l’inserimento di una spirale medicata e controlli periodici, preservando la possibilità di avere un figlio. Una volta guarita, è stato effettuato il transfer dell’embrione che ha portato alla gravidanza.

La gravidanza è stata monitorata con controlli ecografici ravvicinati, flussimetrici e cardiotocografici. Il 28 luglio 2025, presso la Clinica “Villa del Sole” di Salerno, diretta dalla dottoressa Iole Patrizia Vuolo, Agnese ha dato alla luce Francesco tramite taglio cesareo eseguito dal dottor Raffaele Petta insieme al dottor Gianmarco Miele e alla dottoressa Mariarosaria Pandolfi, con anestesia a cura del dottor Franco Lazzarini. Il neonato, di 3,3 kg, è stato affidato alle cure del dottor Giacomo del Giudice, Responsabile del Reparto di Neonatologia.

Oggi Francesco e la mamma stanno bene e sono a casa. “Ringrazio l’equipe del CFA di Napoli e tutto il personale della Clinica Villa del Sole che mi hanno aiutato amorevolmente a realizzare questo mio sogno”, ha dichiarato commossa Agnese.