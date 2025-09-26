San Valentino Torio. Al Istituto “Rea” nuova succursale e laboratori

San Valentino Torio: L’Istituto Rea inaugura il nuovo anno scolastico con lezioni regolari, nuovi laboratori alberghieri e investimenti provinciali mirati.

Lezioni regolari nella succursale

Sono iniziate senza intoppi le lezioni anche nella sede succursale dell’Istituto Superiore Domenico Rea in via I° Mezzana a San Valentino Torio, dove una seconda e una terza classe frequentano i corsi dedicati alla ricettività alberghiera. Un segnale di normalità e di continuità che conferma l’impegno dell’amministrazione per la scuola.

Laboratori per la ricettività alberghiera

Accanto alle aule tradizionali, sta per aprirsi un nuovo capitolo con i laboratori per le esercitazioni pratiche. La sala bar e il laboratorio di produzione sono ormai completati e, come sottolinea l’assessore Raffaella Zuottolo, «fra poco saranno utilizzabili e gli studenti potranno finalmente svolgere le esercitazioni direttamente in loco, senza spostamenti».

Un’offerta formativa in crescita

Il progetto include anche spogliatoi, servizi, una terrazza per l’accoglienza e i ricevimenti. «Miglioriamo ancora l’offerta formativa della pubblica istruzione nel nostro paese» ha rimarcato l’assessore Zuottolo, parlando di un risultato che «rende più forte il legame tra scuola e territorio».

L’investimento della Provincia

Determinante il sostegno della Provincia di Salerno, che ha stanziato 190.000 euro per completare i laboratori della succursale. «Un segnale di grande attenzione verso la nostra comunità» ha dichiarato il sindaco Michele Strianese, ringraziando «la dirigente Annamaria D’Angelo e tutti i docenti per il lavoro svolto con dedizione sul territorio».

