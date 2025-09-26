Sant’Antonio Abate espone la bandiera della Palestina: “La dignità di Gaza riguarda la dignità di tutti”

La città si schiera “dalla parte dell’umanità e del dialogo, perché cessi la logica delle armi e perché la pace diventi diritto concreto per chi vive ogni giorno sotto le bombe”.

Sant’Antonio Abate – “A Gaza potremmo viverci tutti. Solo che siamo nati dalla parte fortunata del mondo, della storia”. Con queste parole, la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, ha espresso la vicinanza della comunità al dolore della popolazione palestinese, in un momento di gravissima emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza.

Il post pubblicato sui social richiama l’attenzione sul significato profondo di comunità: “Se conosciamo davvero cosa vuol dire essere un popolo, allora il destino di Gaza non può lasciarci indifferenti”. La sindaca sottolinea come la responsabilità e l’appartenenza reciproca siano valori che non si fermano ai confini locali, ma impongano uno sguardo solidale verso chi soffre lontano.

Negli ultimi giorni, mentre interi quartieri di Gaza venivano cancellati dai bombardamenti, Sant’Antonio Abate ha deciso di esprimere concretamente questa solidarietà. Sul municipio, infatti, è stata esposta la bandiera della Palestina: “Qui, dove la voce di una comunità riconosce il dolore, prega per i connazionali e per i tanti cittadini del mondo colpiti durante la notte su imbarcazioni umanitarie come se fossero minacce”.

La sindaca Abagnale ha richiamato anche l’attenzione sull’impotenza delle istituzioni globali di fronte ai numerosi conflitti attivi nel mondo: “In un mondo che conta 56 conflitti attivi, l’Onu sembra un gigante stanco. Se le istituzioni globali non bastano, allora tocca anche alle comunità locali, ai cittadini, ai sindaci, dire la loro”.

Il gesto di Sant’Antonio Abate vuole essere un segnale chiaro: la pace non può restare una parola vuota nei palazzi della politica. La città si schiera “dalla parte dell’umanità e del dialogo, perché cessi la logica delle armi e perché la pace diventi diritto concreto per chi vive ogni giorno sotto le bombe”.

Concludendo il suo messaggio, la sindaca ha definito la tragedia di Gaza come un’emergenza che non può essere ignorata: “Il genocidio non è un dettaglio collaterale di una guerra.