Sarno. Nicola Grimaldi nuovo direttore sanitario del “Martiri del Villa Malta”

La nomina ufficiale

È ufficiale: il nuovo direttore sanitario dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno è il medico Nicola Grimaldi, già reggente dopo l’uscita di Maurizio D’Ambrosio. Una scelta che conferma la volontà di garantire continuità ma anche di imprimere un nuovo passo alla gestione del presidio.

La revisione interna

Con il suo insediamento, Grimaldi ha avviato un processo di revisione interna che riguarda non solo il personale medico, ma anche quello infermieristico e amministrativo. L’obiettivo è migliorare l’efficienza, rafforzare la qualità delle prestazioni e creare un’organizzazione capace di rispondere in tempi rapidi ai bisogni dei cittadini.

Una sfida territoriale

Il “Martiri del Villa Malta” è destinato a giocare un ruolo cruciale nel sistema sanitario locale. La struttura dovrà infatti farsi carico anche di parte dell’utenza del bacino vesuviano, colpito dalla chiusura dell’ospedale di Scafati, e contribuire ad alleggerire i carichi assistenziali dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

La visione del nuovo direttore

«Sono fiducioso – ha dichiarato Nicola Grimaldi – che, con un lavoro condiviso e un impegno serio, potremo rilanciare il nostro presidio, rafforzandone il ruolo sul territorio e offrendo servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini».

