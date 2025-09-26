Scafati, terminata la posa del manto erboso allo stadio comunale: lavori verso la conclusione

Procedono i lavori di riqualificazione dello stadio comunale di Scafati. Il sindaco Pasquale Aliberti ha annunciato che è stata completata la posa del nuovo manto erboso, un passaggio fondamentale per restituire alla città un impianto sportivo moderno e funzionale.

Il prossimo step sarà la tracciatura delle linee bianche del campo, intervento previsto per oggi, condizioni meteorologiche permettendo. Una fase conclusiva che, secondo le tempistiche comunicate dal primo cittadino, consentirà di chiudere i lavori entro l’inizio della prossima settimana.