U.S. Angri, nuova era con Anellucci: “Ripartiamo dai giovani e dalla passione”

Un nuovo capitolo si apre nella storia dell’U.S. Angri. Dopo il closing che ha sancito il passaggio di proprietà da Raffaele Niutta al gruppo guidato da Claudio Anellucci, il nuovo presidente ha rivolto le sue prime parole alla piazza grigiorossa, tracciando una visione fatta di entusiasmo, sostenibilità e fiducia nei giovani.

“Il calcio è passione, energia e imprevedibilità – ha dichiarato Anellucci – ed è con questa spinta che affronto la sfida Angri. Il futuro sono i giovani: investire su di loro non sempre paga nell’immediato, ma garantisce basi solide per crescere. Per me sarà fondamentale il gioco di squadra e la professionalità di chi condivide valori e rispetto”.

Il neo presidente ha sottolineato la necessità di riportare entusiasmo e meritocrazia, elementi che devono tornare centrali nel progetto sportivo: “I ragazzi hanno bisogno di credere che il merito possa trasformarsi in un sogno realizzato. Ho una grande responsabilità: il calcio non è solo risultati, ma gestione di un capitale umano che va rispettato. Dopo quarant’anni di esperienza, metto il mio vissuto al servizio di questa piazza che ama profondamente il calcio”.

Anellucci ha infine rivolto un pensiero speciale alla tifoseria: “Il cuore pulsante della squadra è il pubblico, che sin dall’inizio mi ha fatto sentire sostegno e approvazione. Da oggi comincia una nuova pagina, che scriveremo insieme per riportare l’Angri dove merita. I sogni condivisi sono più forti, e da oggi qui lo siamo più che mai”.