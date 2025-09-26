Vaccini mai somministrati e firme false: pediatra sospeso, indagato per truffa all’Asl

Secondo quanto emerso, il medico non avrebbe somministrato i vaccini a tutti i pazienti minorenni registrati, pur dichiarandolo ufficialmente, e avrebbe incassato indebitamente i rimborsi previsti.

Avrebbe falsamente attestato di aver somministrato i vaccini ai suoi piccoli pazienti per ottenere rimborsi dall’Asl, arrivando perfino a falsificare le firme dei genitori nei moduli di consenso informato. È l’accusa che il Nas di Caserta e la Procura di Santa Maria Capua Vetere contestano a un pediatra di libera scelta convenzionato con il servizio sanitario nazionale, raggiunto da una misura di sospensione di un anno dall’esercizio della professione disposta dal gip.

L’indagine, partita da una verifica, ipotizza i reati di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Secondo quanto emerso, il medico non avrebbe somministrato i vaccini a tutti i pazienti minorenni registrati, pur dichiarandolo ufficialmente, e avrebbe incassato indebitamente i rimborsi previsti: 15 euro per ciascuna dose nelle campagne vaccinali 2022/2023 e 2023/2024.