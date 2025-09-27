Campania, Fico replica a De Luca: “Il candidato del centrosinistra e del M5S c’è già”

«Se voi siete qui, il candidato c’è. Ed è il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle». Con queste parole Roberto Fico ha risposto ai giornalisti durante la festa provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra a Salerno, replicando alle recenti dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca, che aveva frenato sull’ipotesi di una candidatura già definita.

L’ex presidente della Camera ha sottolineato che la partita si giocherà su un progetto politico condiviso e su un programma concreto: «Le elezioni in Campania si vincono con serietà, parlando di temi, ascoltando i cittadini e valorizzando ogni territorio».

Tra le priorità indicate da Fico figurano il rafforzamento della sanità pubblica, con un ruolo più forte della medicina territoriale per alleggerire gli ospedali, e la tutela dei beni comuni, a partire dalla gestione dell’acqua pubblica. Centrale anche l’attenzione alle aree interne: «Sono un tassello fondamentale del futuro della Campania».

Sul fronte delle prossime liste elettorali, Fico ha assicurato che non ci sarà alcuna frammentazione: «Il numero resterà basso, niente proliferazione». Non è mancata una stoccata al governo: «La destra sovranista crea un clima brutto con parole pericolose, dai migranti al centro in Albania. Noi, al contrario, lavoriamo su sanità, scuola, università, cultura e rafforzamento dei servizi pubblici».