Furti di farmaci oncologici da 700mila euro: tre arresti in Campania

Tre persone – due uomini e una donna – sono finite in carcere con l’accusa di aver preso parte ai furti di farmaci oncologici dalla farmacia territoriale dell’Asp di Crotone. I colpi erano stati messi a segno il 5 e il 25 giugno scorsi nel presidio sanitario di Cirò Marina, con un bottino complessivo superiore ai 700mila euro.

L’ordinanza di custodia cautelare, eseguita questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina con il supporto dei militari di Crotone, Napoli (Stella, Casoria e Marano) e Trento, è stata emessa dal Gip su richiesta della Procura crotonese. Le accuse, a vario titolo, sono di furto aggravato e continuato in concorso, riciclaggio e ricettazione.

Le indagini erano partite dopo il primo furto, attraverso intercettazioni, analisi di filmati di videosorveglianza e testimonianze. Già a luglio era stato arrestato un 61enne campano. L’inchiesta è poi proseguita con l’esame dei dispositivi elettronici sequestrati, che ha permesso di individuare altri tre presunti complici:

un 59enne, ritenuto l’esecutore materiale del furto,

una 34enne, coinvolta nella preparazione e nelle fasi successive,

un 73enne, accusato di ricettazione e riciclaggio, perché sospettato di aver nascosto parte dei proventi illeciti.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diversi telefoni cellulari e migliaia di euro in contanti.

Le indagini non sono concluse: gli investigatori stanno cercando altri possibili componenti della rete criminale e verificano collegamenti con un furto analogo, avvenuto lo scorso 11 settembre a Mesoraca, per un valore di quasi 700mila euro.