Nocera Inferiore, nuova caserma dei Carabinieri intitolata al tenente Marco Pittoni

Un gesto di riconoscenza verso il giovane ufficiale caduto in servizio, esempio di coraggio, dedizione e difesa della legalità.

Martedì 30 settembre, alle ore 11, sarà inaugurata a Nocera Inferiore la nuova caserma dei Carabinieri di via Correale, che porterà il nome del tenente Marco Pittoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”. Un gesto di riconoscenza verso il giovane ufficiale caduto in servizio, esempio di coraggio, dedizione e difesa della legalità.

La cerimonia si aprirà con lo schieramento del picchetto in armi e l’esibizione della Fanfara del X Reggimento Campania, seguite dalla consegna delle bandiere nazionale ed europea, dalla benedizione e dall’alzabandiera. Interverranno il comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, colonnello Filippo Melchiorre, il sindaco Paolo De Maio e le massime autorità dell’Arma.

Tra i momenti più toccanti, lo scoprimento della lapide commemorativa con la motivazione dell’onorificenza conferita a Pittoni, alla presenza della sorella Cristina, e la deposizione di una corona d’alloro. La giornata si concluderà con la benedizione del vescovo Giuseppe Giudice, a suggello del valore simbolico della nuova struttura, presidio di sicurezza ma anche luogo di memoria e servizio per la comunità.