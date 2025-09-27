Pompei, anziana trascinata a terra per la borsa: due arresti. Uno era ai domiciliari

Volevano strapparle la borsa davanti casa, l’hanno aggredita alle spalle e trascinata per metri sull’asfalto. La vittima, una donna di oltre 80 anni, è stata salvata solo grazie all’intervento dei vicini accorsi alle sue grida.

Questa mattina la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, ritenuti responsabili della brutale tentata rapina avvenuta il 3 luglio scorso in via Aldo Moro a Pompei. A coordinare l’operazione, gli agenti del commissariato locale diretti dal vicequestore aggiunto Antonio Concas.

Secondo le indagini, i due rapinatori erano arrivati in scooter, risultato rubato. Uno di loro avrebbe aggredito la donna mentre l’altro faceva da palo. La vittima, caduta a terra nel tentativo di difendere la borsa, ha riportato un trauma cranico ed ematomi.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i poliziotti hanno ricostruito la fuga e identificato i responsabili. Uno dei due ha ricevuto la notifica del provvedimento in carcere, dove si trova già detenuto. All’epoca dei fatti, però, era ai domiciliari: avrebbe colpito proprio durante le due ore di permesso giornaliero. L’altro complice è stato trasferito a Poggioreale.