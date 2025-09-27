Pompei, riattivata la fontana di piazza Bartolo Longo: pronta per la Supplica di ottobre

L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale, è stato portato a termine in tempo per il tradizionale appuntamento con la Supplica alla Vergine del prossimo 5 ottobre.

È tornata in funzione la fontana di piazza Bartolo Longo a Pompei. Dopo i danni causati, poche settimane fa, dal passaggio di un camion dei vigili del fuoco nell’area antistante il Santuario, la piazza è stata completamente ripristinata. L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale, è stato portato a termine in tempo per il tradizionale appuntamento con la Supplica alla Vergine del prossimo 5 ottobre.

«Gli zampilli della fontana a raso di piazza Bartolo Longo sono ritornati a funzionare. Ora la piazza è pronta per la Supplica», ha annunciato il sindaco Carmine Lo Sapio.

