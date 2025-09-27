Salerno accende la magia: al via il montaggio delle Luci d’Artista 2025/2026

L’atmosfera natalizia arriva in anticipo a Salerno. Sono iniziati, infatti, i lavori di installazione delle Luci d’Artista per l’edizione 2025/2026: le squadre della Sim Luce, società vincitrice del bando, hanno già avviato il montaggio delle opere luminose a Mercatello e nella zona orientale della città.

Cresce l’attesa per la ventesima edizione della celebre rassegna che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Tra le novità annunciate dal governatore Vincenzo De Luca spiccano l’installazione “Le stelle stanno a guardare” in piazza Flavio Gioia e il giardino preistorico con animali luminosi nella Villa Comunale.