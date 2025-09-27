Scafati, conto alla rovescia per il nuovo “Giovanni Vitiello”: il 5 ottobre l’esordio casalingo

Scafati si prepara a vivere un momento atteso da anni. I lavori allo stadio comunale “Giovanni Vitiello” proseguono senza sosta, anche nei fine settimana, per garantire che l’impianto sia pronto per il debutto casalingo del 5 ottobre.

A darne notizia è stato il sindaco Pasquale Aliberti, che sui social ha condiviso l’avanzamento degli interventi: “Oggi il manto erboso dello stadio comunale si colora di nuove strisce bianche… il 5 ottobre invaderemo il ‘Vitiello’ per la gara casalinga. Contro tutto e tutti abbiamo fatto cose straordinarie con il cuore gialloblu”, ha scritto il primo cittadino.

Aliberti ha rivolto un ringraziamento al consigliere regionale Franco Cascone, per il supporto nelle procedure burocratiche relative all’assegnazione dei fondi e per il dialogo con il sindaco di Santa Maria la Carità, che ha concesso temporaneamente l’utilizzo del proprio impianto sportivo.

L’attesa ora è tutta per l’inaugurazione ufficiale: “Mancano pochi giorni – ha sottolineato Aliberti – e saremo lì, tutti insieme, a vivere un momento emozionante per lo sport e per la città”.