Torre del Greco, maxi-controlli dei carabinieri: droga sequestrata, un arresto e un’arma micidiale trovata in strada

Una notte di controlli serrati a Torre del Greco ha portato a un bilancio pesante: droga sequestrata, un arresto in flagranza, diverse denunce e la scoperta di un’arma dal potenziale letale.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia locale con il supporto del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno. Strade, abitazioni e persone sospette sono state passate al setaccio, rivelando un quadro ancora segnato da spaccio e microcriminalità.

Il colpo più rilevante è scattato in un’abitazione privata, dove Giorgio Specchio Mazzullo, 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre cedeva stupefacenti. In casa sono stati rinvenuti 37 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e oltre 500 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato.

Non sono mancati altri interventi: diverse persone sono state segnalate o denunciate per possesso di droga, destinata in alcuni casi allo spaccio e in altri al consumo personale. Tra i sequestri, hashish e marijuana accompagnati da bilancini di precisione, chiaro segnale di un microtraffico diffuso.

A destare particolare allarme, il ritrovamento di un tirapugni modificato con una lama a scatto da nove centimetri, rinvenuto durante un controllo stradale in possesso di un 23enne. L’arma, capace di combinare la forza d’impatto a quella di un coltello occulto, è stata immediatamente sequestrata.

Complessivamente i carabinieri hanno controllato 52 persone e 41 veicoli, effettuato sette perquisizioni e verificato il rispetto delle misure restrittive per otto soggetti già sottoposti a provvedimenti.

Un’operazione capillare che colpisce lo spaccio e la circolazione di armi, ribadendo al tempo stesso la presenza costante dello Stato sul territorio.