Tragedia a Pontecagnano Faiano: 83enne precipita dal sesto piano

Dramma in via Sanzio, a Pontecagnano Faiano. Un uomo di 83 anni, rimasto vedovo, ha perso la vita dopo essere precipitato dal sesto piano di un edificio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del Vopi con medico e ambulanza, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per l’anziano non c’è stato nulla da fare, come riportato da “SalernoToday“.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche quella di un gesto volontario.