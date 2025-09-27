Villaggio della prevenzione al Consorzio di Bonifica Sarno (video)

Un week end tra salute e sensibilizzazione

Nocera Inferiore. Al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno si è svolto un week end interamente dedicato al “Villaggio della prevenzione”. La due giorni, promossa dall’ente con la collaborazione di istituzioni sanitarie e associazioni del territorio, ha offerto visite e consulenze specialistiche gratuite, segnando l’avvio di un percorso volto a rendere la prevenzione un diritto concreto e accessibile a tutti. Spazi fino a ieri chiusi si sono trasformati in luoghi di incontro e salute, avvicinando i cittadini a una cultura della cura e del controllo periodico.

Un modello che guarda al futuro

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di sensibilizzazione che il Consorzio sta promuovendo per diffondere buone pratiche sanitarie e consapevolezza. L’obiettivo è quello di dare continuità a un modello innovativo, capace di integrare prevenzione, informazione e prossimità. A conferma di questo impegno, è già in cantiere la creazione di un hot spot di prevenzione permanente che sorgerà tra Pagani e Nocera Inferiore, diventando un punto di riferimento stabile e facilmente raggiungibile per la comunità dell’intera area.

