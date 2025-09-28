Agro Nocerino. Bidelli assunti con falsi titoli, chiesto il processo per 23 indagati

Avrebbero finto di aver lavorato in due istituti scolastici di Nocera Inferiore, risultati essere meri “diplomifici”, per ottenere punteggi e scalare le graduatorie.

Avrebbero dichiarato falsamente di aver prestato servizio in due istituti scolastici di Nocera Inferiore, risultati essere soltanto “diplomifici”, al fine di ottenere punteggi e scalare le graduatorie: la Procura di Treviso ha chiesto il processo per 23 collaboratori scolastici, la metà dei quali residenti nell’Agro nocerino.

Secondo l’accusa, i dipendenti Ata, poi assunti in scuole del Veneto tra il 2019 e il 2021, avrebbero dichiarato falsi periodi di servizio presso i due istituti paritari nocerini, beneficiando di titoli che non avevano mai conseguito. I reati contestati sono truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

L’inchiesta è lo sviluppo dell’operazione “101 e lode” del 2021, che aveva già svelato un vasto sistema di falsi diplomi e titoli gonfiati. Anche in questo caso i finanzieri hanno incrociato i dati raccolti a Nocera Inferiore con quelli dei candidati, scoprendo che i punteggi “gonfiati” avevano consentito agli indagati di superare i concorrenti in graduatoria e ottenere il posto, come riportato da “Lecronache“.

Nei confronti di diversi collaboratori scolastici e assistenti privi di titoli, gli uffici scolastici hanno già disposto la risoluzione dei contratti. Ora gli indagati dovranno rispondere in tribunale: la pena prevista per le condotte contestate arriva fino a due anni di reclusione.

L’inchiesta potrebbe confluire in un unico maxi-processo, dopo che la precedente tranche aveva già portato a 42 condanne e centinaia di rinvii a giudizio.