Angri. Tentativo di truffa sventato grazie ai Carabinieri e agli impiegati dell’Ufficio Postale

ANGRI – Un nuovo episodio di tentata truffa ai danni di persone anziane si è verificato ieri in città. A raccontarlo è stato il figlio delle vittime, che ha voluto lanciare un appello alla comunità attraverso i social per sensibilizzare i cittadini.

Secondo la ricostruzione, i malviventi avrebbero messo in atto il consueto schema: una prima telefonata sul cellulare per allontanare il marito da casa, seguita da una chiamata sulla linea fissa per tentare di ingannare la moglie. Un piano studiato nei dettagli, che lascia pensare a persone che conoscono le abitudini delle vittime e che si trovavano in zona.

Il tentativo di raggiro, però, non è andato a buon fine grazie all’intervento tempestivo degli impiegati dell’Ufficio Postale di piazza Annunziata e alle indicazioni fornite dai Carabinieri, che hanno subito avviato le indagini e stanno visionando le immagini delle telecamere presenti nell’area.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani, sempre più diffuse e spesso basate su raggiri telefonici. Le forze dell’ordine raccomandano di non fidarsi mai di chiamate sospette, di non aprire la porta a sconosciuti e di avvisare immediatamente il 112 in caso di dubbi.