Campania, Fico: “Nessun problema a incontrare De Luca. Coalizione unita per il miglior programma”

"Non c’è alcun tipo di problema. Stiamo lavorando con i partiti, con la coalizione, e non ci sarebbe difficoltà a incontrare il presidente uscente Vincenzo De Luca."

«Non c’è alcun tipo di problema. Stiamo lavorando con i partiti, con la coalizione, e non ci sarebbe difficoltà a incontrare il presidente uscente Vincenzo De Luca. L’obiettivo comune è costruire il programma più adeguato per il futuro della Regione Campania». Lo ha dichiarato Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla guida della Regione, a margine di Idia – Intelligenza artificiale per il bene comune, l’evento organizzato dal Movimento 5 Stelle alla Città della Scienza di Napoli.

Fico ha precisato che «le liste non saranno molte, perché è necessario mantenere un equilibrio interno alla maggioranza e alla coalizione. Non ci sarà un proliferare, ma un numero giusto e adeguato».

Sulle tensioni degli ultimi giorni è intervenuto anche il leader del M5S, Giuseppe Conte: «Rispetto a qualche stilettata che abbiamo messo in conto, guardiamo alla sostanza: con Roberto Fico il Movimento si è assunto la responsabilità di guidare questo processo politico nel segno del rinnovamento».

Conte ha ricordato che «le polemiche sono residui della passata legislatura, quando il M5S dall’opposizione ha portato avanti battaglie dure ma necessarie». Poi l’appello a superare le schermaglie: «Ora dobbiamo essere tutti concentrati sui cittadini campani: rafforzare il tessuto produttivo, garantire legalità e trasparenza, migliorare le infrastrutture e rispondere all’emergenza sanità, che è ormai un grido d’allarme in tutta Italia».