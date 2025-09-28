Il villaggio della salute arriva a San Marzano Sul Sarno (video)

San Marzano sul Sarno ospita il “Villaggio della Salute”: prevenzione, check up gratuiti e impegno costante dell’amministrazione Annunziata con Ama.

L’arrivo del villaggio della salute

Il “Villaggio della Salute” ha fatto tappa al parco urbano di San Marzano sul Sarno. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Annunziata, in collaborazione con l’associazione Ama, ha messo a disposizione dei cittadini un’equipe di medici specialisti che hanno eseguito numerosi check up gratuiti.

Prevenzione come necessità quotidiana

Oggi la prevenzione rappresenta una priorità assoluta: prendersi cura di sé è diventato essenziale, anche perché i bilanci familiari dispongono di risorse sempre più ridotte per garantire cure e controlli adeguati.

Un impegno che guarda al futuro

L’iniziativa riceve un forte impulso dall’amministrazione Annunziata, che intende renderla parte di un percorso continuativo. «Non ci si ammala una sola volta all’anno» ha ricordato l’assessore Vincenzo Marrazzo, sottolineando la necessità di un impegno costante nel tempo.

