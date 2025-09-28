La Costiera Amalfitana set di “Matador” con Michael B. Jordan: riprese tra Furore, Tramonti e Maiori

La base logistica è stata allestita al porto turistico di Maiori, sul modello già adottato nel 2022 per The Equalizer 3, con aree dedicate alle attività tecniche e organizzative.

Il grande cinema torna in Costiera Amalfitana. Sono in corso le riprese di “Matador”, il nuovo film interpretato da Michael B. Jordan, che vede la Costiera, Ischia e Caserta tra le principali location campane scelte dalla produzione.

La base logistica è stata allestita al porto turistico di Maiori, sul modello già adottato nel 2022 per The Equalizer 3, con aree dedicate alle attività tecniche e organizzative. Le riprese, iniziate il 22 settembre a Furore, proseguiranno fino al 9 ottobre. Il 2 e 3 ottobre il set si sposterà temporaneamente a Tramonti, dove saranno girate spettacolari scene d’azione con veicoli in movimento.

Il progetto, firmato Eagle Pictures, porta con sé un rilevante indotto economico per il territorio: dai compensi versati ai Comuni, al coinvolgimento di comparse locali, fino alle ricadute positive per strutture ricettive e attività commerciali.

Con Matador, la Costiera Amalfitana si conferma ancora una volta un set d’eccezione e una vetrina internazionale di prestigio per il grande cinema