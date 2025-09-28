Pagani. Lavori via Pittoni e scuola Manzoni: De Prisco Chiarisce (video)

La ripresa dei lavori in via Pittoni

Il sindaco Raffaele Maria De Prisco ha fornito chiarimenti sulla situazione dell’ex area parcheggio di via Pittoni a Pagani, dove i lavori erano fermi da alcune settimane. Lo stop è stato determinato da motivi tecnici, ma ora si punta a una ripresa celere delle attività, così da rispettare il crono programma previsto.

La questione della scuola Manzoni

De Prisco ha affrontato anche il tema del cantiere della scuola Manzoni, edificio storico chiuso da quasi dieci anni. I lavori strutturali hanno subito un’interruzione, ma l’amministrazione comunale ha assicurato che la vicenda rimane al centro dell’agenda politica e istituzionale, con l’obiettivo di restituire alla città un patrimonio scolastico e culturale di valore.

