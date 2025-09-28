Sarno, chiesti gli arresti domiciliari per lo studente accusato di abusi: la difesa presenta perizia psicologica

I legali di D.S., il giovane studente di Sarno arrestato lo scorso giugno con l’accusa di atti sessuali su un minore, hanno depositato un’istanza di accertamento psicologico, con l’obiettivo di ottenere per il loro assistito la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Il ragazzo, incensurato, si trova attualmente detenuto a Vallo della Lucania, dopo un primo periodo nel carcere di Salerno, in esecuzione dell’ordinanza firmata dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, Carlo Bisceglia, su richiesta della Procura. La strategia difensiva punta a ridimensionare il quadro cautelare, sostenendo l’assenza di pericolosità sociale, come riportato da “La Città”

La vicenda era emersa a maggio, quando il padre di un 13enne, insospettito da un paio di scarpe di marca ricevute dal figlio, troppo costose per non sollevare dubbi, decise di rivolgersi alla polizia. L’uomo non solo denunciò l’accaduto, ma consegnò anche un file audio di una conversazione tra il minore e il giovane maggiorenne, ritenuta dagli inquirenti inequivocabile.

D.S., classe 2000, era stato arrestato il 18 giugno. Subito dopo il minore fu ascoltato alla presenza di un magistrato e di uno psicologo.