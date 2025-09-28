Tragedia a Sala Consilina: 16enne perde la vita in un incidente tra scooter e auto

Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter con a bordo due minori – uno originario di Sala Consilina e l’altro di Teggiano – si è scontrato violentemente con un’autovettura guidata da una donna.

SALA CONSILINA – Una serata di dolore e sgomento quella vissuta ieri nella cittadina valdianese, teatro di un drammatico incidente stradale costato la vita a un ragazzo di soli 16 anni.

Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter con a bordo due minori – uno originario di Sala Consilina e l’altro di Teggiano – si è scontrato violentemente con un’autovettura guidata da una donna. L’impatto è stato fatale per uno dei due ragazzi: trasportato in condizioni critiche all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, il giovane studente non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate ed è deceduto nel reparto di Rianimazione.

L’altro ragazzo, anch’egli sedicenne, si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.

L’intera comunità è sotto shock per una tragedia che ha spezzato troppo presto la vita di un adolescente e segnato profondamente due famiglie del Vallo di Diano.